Британія першою надасть Україні зброю великої дальності — Сунак

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав союзників подвоїти військову підтримку України.

Він заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.

Пише про це CNN.

Аби виграти війну Україна потребує більше артилерії, броньованих машин та протиповітряної оборони, заявив британський прем'єр.

“Зараз настав час подвоїти нашу підтримку. Коли Путін розпочав цю війну, він вважав, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви” — заявив премʼєр-міністр .

Ріші Сунак вважає, що те, що поставлено на карту в цій війні, навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації.