Британія надішле Україні десятки гаубиць, протитанкову зброю, безпілотники і боєприпаси

Великобританія в найближчі тижні передасть Україні артилерію, радіолокаційні станції і безпілотники.

Про це повідомляє The Guardian.

Як заявив міністр оборони Бен Воллес, черговий пакет військової допомоги включатиме десятки одиниць артилерії, понад 1 600 протитанкових комплексів, 50 000 артилерійських снарядів протибатарейні радіолокаційні системи і сотні безпілотників.

Видання зазначає, ще минулого місяця прем'єр Борис Джонсон обіцяв Києву підтримку на 1 млрд фунтів стерлінгів. Загалом з початку повномасштабної війни британська допомога досягла позначки в 2,3 млрд фунтів.

На сайті британського уряду опублікували конкретний перелік озброєнь, які передадуть Україні:

понад 20 самохідних гаубиць M109

36 буксованих артилерійських гармат L119

понад 50 000 боєприпасів для артилерії радянських часів

радіолокаційні системи (кількість не вказано)

понад 1 600 протитанкових комплексів (типу NLAW та Javelin)

безпілотники, у тому числі сотні барражуючих боєприпасів



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США не виключають, що незабаром Україна може отримати винищувачі американського виробництва.

До цього Вашингтон анонсував передачу ще чотирьох ракетних систем HIMARS.