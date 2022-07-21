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Британія надішле Україні десятки гаубиць, протитанкову зброю, безпілотники і боєприпаси

Великобританія в найближчі тижні передасть Україні артилерію, радіолокаційні станції і безпілотники.
Британія надішле Україні десятки гаубиць, протитанкову зброю, безпілотники і боєприпаси Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє The Guardian.
 
Як заявив міністр оборони Бен Воллес, черговий пакет військової допомоги включатиме десятки одиниць артилерії, понад 1 600 протитанкових комплексів, 50 000 артилерійських снарядів протибатарейні радіолокаційні системи і сотні безпілотників.
 
Видання зазначає, ще минулого місяця прем'єр Борис Джонсон обіцяв Києву підтримку на 1 млрд фунтів стерлінгів. Загалом з початку повномасштабної війни британська допомога досягла позначки в 2,3 млрд фунтів.
 
На сайті британського уряду опублікували конкретний перелік озброєнь, які передадуть Україні:
 
  • понад 20 самохідних гаубиць M109
  • 36 буксованих артилерійських гармат L119
  • понад 50 000 боєприпасів для артилерії радянських часів
  • радіолокаційні системи (кількість не вказано)
  • понад 1 600 протитанкових комплексів (типу NLAW та Javelin)
  • безпілотники, у тому числі сотні барражуючих боєприпасів
     
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США не виключають, що незабаром Україна може отримати винищувачі американського виробництва.
 
До цього Вашингтон анонсував передачу ще чотирьох ракетних систем HIMARS.
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21 07 2022 16:34
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