НОВИНИВеликобританія в найближчі тижні передасть Україні артилерію, радіолокаційні станції і безпілотники.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія надішле Україні десятки гаубиць, протитанкову зброю, безпілотники і боєприпаси
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє The Guardian.
Як заявив міністр оборони Бен Воллес, черговий пакет військової допомоги включатиме десятки одиниць артилерії, понад 1 600 протитанкових комплексів, 50 000 артилерійських снарядів протибатарейні радіолокаційні системи і сотні безпілотників.
Видання зазначає, ще минулого місяця прем'єр Борис Джонсон обіцяв Києву підтримку на 1 млрд фунтів стерлінгів. Загалом з початку повномасштабної війни британська допомога досягла позначки в 2,3 млрд фунтів.
На сайті британського уряду опублікували конкретний перелік озброєнь, які передадуть Україні:
- понад 20 самохідних гаубиць M109
- 36 буксованих артилерійських гармат L119
- понад 50 000 боєприпасів для артилерії радянських часів
- радіолокаційні системи (кількість не вказано)
- понад 1 600 протитанкових комплексів (типу NLAW та Javelin)
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безпілотники, у тому числі сотні барражуючих боєприпасів
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США не виключають, що незабаром Україна може отримати винищувачі американського виробництва.
До цього Вашингтон анонсував передачу ще чотирьох ракетних систем HIMARS.
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