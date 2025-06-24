Британія намагатиметься дійти до 5% для НАТО до 2035 року

Лондон також опублікував Стратегію національної безпеки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що до 2035 року Лондон спробує досягти нової мети НАТО щодо витрачання 5% ВВП на національну безпеку і оборону.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Під час саміту НАТО в Нідерландах країни мають домовитись про мету в 5%, з яких 3,5% будуть спрямовані на основну оборону, а 1,5% на такі галузі, як стійкість і безпека.

Прем’р сказав, що заходи в галузі енергетики та боротьби з контрабандними угрупованнями можуть бути віднесені до видатків на безпеку.

Стармер додав, що Британія повинна "пройти цей період радикальної невизначеності з гнучкістю, швидкістю і чітким розумінням національних інтересів".

"Адже економічна безпека – це національна безпека, і завдяки цій стратегії ми залучимо до цього все суспільство, створюючи робочі місця, економічне зростання і підвищуючи заробітну плату працівників", – заявив Стармер.

Вчора уряд Британії оголосив, що очікує досягти мети щодо видатків на національну безпеку у розмірі 4,1% ВВП до 2027 року. 1,5% від 5% мети НАТО призначено на "стійкість" – наприклад, на охорону кордонів та захист від кібератак, але ж до 2035 року.

Також Лондон опублікував Стратегію національної безпеки, де зазначено, що Британія повинна бути більш "конкурентоспроможною і міцною" в галузі науки, освіти, торгівлі та передових технологій.

Вчора також Зеленський у Лондоні зустрівся з прем'єром Британії.