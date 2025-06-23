Зеленський у Лондоні зустрівся з прем'єром Британії

Зранку український глава прибув із візитом до Лондона.

В понедлоік, 23 чеврян, президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава Української держави повідомив в Тelegram-каналі.

"Почав зустріч із прем’єр-міністром Британії Кіром Страмером. Перш за все вдячний за підтримку та солідарність Британії з Україною та допомогу в захисті життя. Завдяки нашій співпраці тисячі життів наших людей врятовані від російських ударів. Сьогодні саме в цьому головна мета. Зберегти якнайбільше життів. Зупинити російський терор. Змусити росію думати про мир, а не про розширення війни. Абсолютно чіткі завдання", - йдеться у дописі.

Він написав, що передусім потрібен максимум політичної та дипломатичної координації. Другим аспектом є розвиток спільних оборонних проєктів та виробництва зброї і треба збільшити інвестиції у виробництво та готувати подальший розвиток оборонної взаємодії.

Глава держави додав, що третьою темою-фокусом будуть санкції проти рф за війну, які реально унеможливлять масштабування російського виробництва зброї.

"Зокрема, ми передамо нашим партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві «Орєшніка» та інших засобів, які росіяни використовують для терору. Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями. Ми це виправимо. Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру. Саме так і варто це трактувати. Дякую всім, хто допомагає знижувати російський оборонний потенціал", - зазначив Зеленський.

Крім того, раніше Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом.