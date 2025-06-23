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Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом

23 червня 2025, 18:51
Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом
Instagram/ The royal family
Сьогодні зранку глава держави прибув до Великої Британії.

В понеділок, 23 червня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом.

Про це повідомляє агенція Reuters

Український президент зустрівся з королем Чарльзом в його Віндзорському замку напередодні інших зустрічей. 

Вони потисли один одному руки перед камерами. 

Це вже третя зустріччю цього року, а також останній жест підтримки України зі сторони Чарльза і Великої Британії.

Після цього Зеленський має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером і спікерами обох палат парламенту. 

"Ми також будемо вести переговори про нові потужні кроки для посилення тиску на росію за цю війну і припинення ударів", - сказав Зеленський.

Вдень ми повідомяли, що президент Володимир Зеленський прибув у Лондон.

 

корольВолодимир ЗеленськийВелика Британія

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