Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом
В понеділок, 23 червня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Український президент зустрівся з королем Чарльзом в його Віндзорському замку напередодні інших зустрічей.
Вони потисли один одному руки перед камерами.
Це вже третя зустріччю цього року, а також останній жест підтримки України зі сторони Чарльза і Великої Британії.
Після цього Зеленський має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером і спікерами обох палат парламенту.
"Ми також будемо вести переговори про нові потужні кроки для посилення тиску на росію за цю війну і припинення ударів", - сказав Зеленський.
Вдень ми повідомяли, що президент Володимир Зеленський прибув у Лондон.