Сьогодні зранку глава держави прибув до Великої Британії.

В понеділок, 23 червня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Український президент зустрівся з королем Чарльзом в його Віндзорському замку напередодні інших зустрічей.

Вони потисли один одному руки перед камерами.

Це вже третя зустріччю цього року, а також останній жест підтримки України зі сторони Чарльза і Великої Британії.

Після цього Зеленський має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером і спікерами обох палат парламенту.

"Ми також будемо вести переговори про нові потужні кроки для посилення тиску на росію за цю війну і припинення ударів", - сказав Зеленський.

Вдень ми повідомяли, що президент Володимир Зеленський прибув у Лондон.