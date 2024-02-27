Британія не планує широкомасштабне розгортання військ в Україні – речник прем'єра

Британія не має планів великомасштабного розміщення військ в Україні.

Про це заявив 27 лютого речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, пише Reuters.

"Крім невеликої кількості особового складу, який у нас є в країні для підтримки збройних сил України, у нас немає жодних планів щодо великомасштабного розгортання!" - заявив журналістам представник британської адміністрації.

Він також нагадав, що велика кількість українських військовослужбовців проходить підготовку у Великій Британії, а Лондон підтримував Київ обладнанням та матеріалами.

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння hосії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні. Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.