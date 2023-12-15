Британія не покарала жодного порушника російських санкцій

Хоча в Британії сплеск підозр у порушеннях санкцій проти росії, але наразі не покарано жодного порушника.

Про це пише Bloomberg.

"Британське Управління з імплементації фінансових санкцій наразі винесло лише одне попередження платіжній компанії Wise Plc за те, що вона дозволила зняти 250 фунтів особі, яка перебуває під санкціями проти росії", - пише видання.

В щорічному звіті британський санкційний офіс повідомив про 473 ймовірні порушення, які були зафіксовані до квітня.

Лондон розділив свій підхід до боротьби з санкціями так, що Національне агентство з боротьби зі злочинністю займається боротьбою з ухиленням від сплати податків та ретельною перевіркою заможних росіян у Лондоні, тоді як Управління з імплементації фінансових санкцій загалом реагує на повідомлення про порушення.

"Більшість санкцій має застосовуватися, але наразі цього не відбувається", - сказав юрист фірми Macfarlanes, який спеціалізується на санкціях і кримінальних злочина Френсіс Бонд.

Проте голова британського санкційного офісу Джайлз Томсон заявив, що його відомство переходить "до проактивної моделі застосування санкцій".

Проте сама Британія далі вводить все нові і нові санкції.

Так, вчора уряд Британії схвалив законодавство для запровадження подальших санкцій щодо товарів, технологій і джерел фінансування, які рф може використовувати для ведення війни в Україні.