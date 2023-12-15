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Британія ввела нові торгові і фінансові санкції проти росії

15 грудня 2023, 08:16
Британія ввела нові торгові і фінансові санкції проти росії
Уряд Британії схвалив законодавство для запровадження подальших санкцій щодо товарів, технологій і джерел фінансування, які рф може використовувати для ведення війни в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Новий пакет британських санкцій передбачає заборону на експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях, а також новітнього обладнання: запчастин та електроніки, яку виявляли у війні проти України.

"Враховуючи низький рівень британсько-російської торгівлі, ці санкції забезпечать нам можливість продовжувати позбавляти росію товарів, які вона може використовувати у своїй війні. По суті, після цього без санкцій залишиться лише гуманітарний, продовольчий та медичний експорт з низьким рівнем ризику", - йдеться на сайті уряду. 

В уряді додали, що нові санкції спрямовані на товари, які приносять дохід для фінансування військової машини путіна.

"Мова йде про заборону імпорту певних російських металів та заборону імпорту діамантів з росії" - йдеться в тексті.

Британія планує ввести заборону на допоміжні послуги, які пов'язані з російськими металами в разі, якщо це може бути зроблено спільно з міжнародними партнерами. 

Британський також посилить обмеження проти фінансового сектора росії і зобов’яже дотримуватись більшої прозорості в декларуванні активів, які перебувають на території Британії. 

Заходи набудуть чинності вже 26 грудня.

"Цей пакет містить нові санкції на 70 мільйонів фунтів стерлінгів потенційного британського експорту до росії та 67 мільйонів фунтів стерлінгів імпорту, а також посилені санкції на 662 мільйони фунтів стерлінгів експорту, які вже підпадають під обмеження", - додали в британському уряді.

Усього кілька тижнів тому Британія запровадила санкції проти росії через заяви ФСБ про хакерські атаки на британських політиків.

 

РосіясанкціїБританія

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