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ПОЛІТИКА

Британія запровадила санкції проти росії через заяви ФСБ про хакерські атаки на британських політиків

07 грудня 2023, 14:28
Британія запровадила санкції проти росії через заяви ФСБ про хакерські атаки на британських політиків
російського посла вже викликали на розмову.

Федеральна служба безпеки росії вдавалась до кібервтручання для нападу на депутатів, журналістів та інших осіб у рамках спроб "втрутитися в британську політику", заявив у четвер, 7 грудня,   віце-прем’єр-міністр Великої Британії Олівер Дауден.

Про це пише The Guardian.

Він сказав, що росія стоїть "за постійними ворожими кіберопераціями, спрямованими на втручання в деякі частини демократичних процесів Великої Британії. Це включало членів парламенту, державних службовців, аналітичні центри, журналістів та неурядові організації".

"Ця група, якою керують офіцери ФСБ, також вибірково зливала та розширювала інформацію, спрямовану на підрив довіри до політики як у Великій Британії, так і в державах-однодумцях", - додав Дауден.

Він повідомив, що Велика Британія викликала російського посла на розмову через діяльність ФСБ.

У свою чергу міністр із питань Європи в уряді Британії Лео Дочерті під час виступу у Палаті громад повідомив, що група, пов’язана з російською ФСБ, вибірково злила та посилила оприлюднення конфіденційної інформації.

Він повідомив, що підрозділ у ФСБ росії брав участь у низці операцій із кібершпигунства, спрямованих проти Сполученого Королівства.

"Кібергрупа Star Blizzard, за оцінками Національного центру кібербезпеки, майже напевно підпорядковується Центру 18 ФСБ рф, і несе відповідальність за низку зловмисних дій, спрямованих проти британських парламентарів від багатьох партій. Використовуючи ці засоби, група вибірково зливала та розширювала оприлюднення конфіденційної інформації для досягнення цілей протистояння росії", - сказав він.

Видання зазначає, що раніше британські депутати скаржилися на те, що стали мішенню хакерів, а лейборист Бен Бредшоу заявив у 2019 році , що, на його думку, він зазнав втручання з боку росії. У 2017 році російський уряд також підозрювали в причетності до кібератаки на парламент, у результаті якої було зламано десятки електронних облікових записів, що належали депутатам і колегам.

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