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ПОЛІТИКА

Британія не визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією після заколоту

31 липня 2023, 15:07
Британія не визнала ПВК
Занесення ПВК "Вагнер" до чорного списку тепер рівносильне забороні агентства російського уряду.

Велика Британія відклала плани оголосити приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією через заколот у червні та заяви путіна про те, що російська держава фінансує компанію.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в уряді.

Заколот наприкінці червня, а потім угода Прігожина із кремлем ускладнили процес визнання організації терористичною у Великій Британії. У липні путін публічно визнав, що "Вагнер" повністю фінансувалася кремлем і за попередній рік отримала десятки мільярдів рублів державних грошей.

"Хоча завжди було ясно, що ПВК "Вагнер" відіграє ключову роль для путіна в Україні та у всій Африці, технічно це була приватна армія", – ідеться в матеріалі. путін також повідомив, що "вагнерівцям" запропонували підписати контракти з Міністерством оборони росії.

Занесення ПВК "Вагнер" до чорного списку тепер рівносильне забороні агентства російського уряду, що було б вкрай незвичайно і спричинило б низку дипломатичних і юридичних ускладнень. Заборона зробила б кримінальним злочином приналежність до компанії, відвідування її зборів, заохочення до підтримки або публічне носіння її логотипу, що поставило би "Вагнер" в один ряд з такими групами, як "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". Визнання терористичною організацією також передбачає фінансові санкції.

У травні The Times повідомила, що Міністерство внутрішніх справ було готове офіційно заборонити діяльність ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, глава терористичої ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.

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