Британія не визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією після заколоту

Занесення ПВК "Вагнер" до чорного списку тепер рівносильне забороні агентства російського уряду.

Велика Британія відклала плани оголосити приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією через заколот у червні та заяви путіна про те, що російська держава фінансує компанію.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в уряді.

Заколот наприкінці червня, а потім угода Прігожина із кремлем ускладнили процес визнання організації терористичною у Великій Британії. У липні путін публічно визнав, що "Вагнер" повністю фінансувалася кремлем і за попередній рік отримала десятки мільярдів рублів державних грошей.

"Хоча завжди було ясно, що ПВК "Вагнер" відіграє ключову роль для путіна в Україні та у всій Африці, технічно це була приватна армія", – ідеться в матеріалі. путін також повідомив, що "вагнерівцям" запропонували підписати контракти з Міністерством оборони росії.

Занесення ПВК "Вагнер" до чорного списку тепер рівносильне забороні агентства російського уряду, що було б вкрай незвичайно і спричинило б низку дипломатичних і юридичних ускладнень. Заборона зробила б кримінальним злочином приналежність до компанії, відвідування її зборів, заохочення до підтримки або публічне носіння її логотипу, що поставило би "Вагнер" в один ряд з такими групами, як "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". Визнання терористичною організацією також передбачає фінансові санкції.

У травні The Times повідомила, що Міністерство внутрішніх справ було готове офіційно заборонити діяльність ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, глава терористичої ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.