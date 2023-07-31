"Вагнер" більше не набирає найманців – Прігожин

Главаа терористичої ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.

Про це повідомляє російська BBC.

"Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір", - заявив главака ПВК.

Заяву Прігожин поширив через телеграм-канал, де підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.

Прігожин додав, що "Вагнер" продовжує роботу в Африці і в "підготовчих центрах" у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.

Російська BBC також написала, що в кінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК "Вагнер" ще продовжувала вербувати найманців по всій рф.