"Вагнер" більше не набирає найманців – Прігожин
Про це повідомляє російська BBC.
"Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір", - заявив главака ПВК.
Заяву Прігожин поширив через телеграм-канал, де підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.
Прігожин додав, що "Вагнер" продовжує роботу в Африці і в "підготовчих центрах" у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.
Російська BBC також написала, що в кінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК "Вагнер" ще продовжувала вербувати найманців по всій рф.Раніше розвідка Британії заявила, що "Вагнер" без важкого озброєння не матиме жодної бойової ефективності.