У Центральноафриканській Республіці російські найманці розстріляли 11 людей на шахті — AP

Офіційна влада ЦАР досі не прокоментувала інцидент, не оприлюднено жодних результатів розслідування чи реакції з боку правоохоронних органів.

Щонайменше 11 цивільних загинули внаслідок масового розстрілу на золотій шахті в Центральноафриканській Республіці, яку контролюють російські найманці з так званої "ПВК Вагнера". Інцидент стався ввечері 16 липня в Ндассімі — приблизно за 450 кілометрів на схід від столиці Бангі.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на місцевих жителів та гуманітарних працівників.

За словами батька одного із загиблих, його син разом з іншими молодими людьми прийшли до шахти, щоб шукати залишки золота та гравію. Усі вони були розстріляні на місці без суду.

Двоє гуманітарних працівників, які побажали зберегти анонімність через ризик переслідувань, підтвердили, що вбиті були місцевими жителями із сусідніх сіл. Один із них зазначив, що кілька мешканців Ндассіми досі вважаються зниклими безвісти.

"Безробітні молоді люди не мають іншого вибору, як приходити туди вночі за гравієм", — розповів місцевий мешканець журналістам.

Офіційна влада ЦАР досі не прокоментувала інцидент, не оприлюднено жодних результатів розслідування чи реакції з боку правоохоронних органів.

російська присутність у Центральноафриканській Республіці розпочалась у 2016 році, коли найманці «ПВК Вагнера» почали охороняти урядові структури. З часом вони фактично взяли під контроль політичні процеси в країні та отримали доступ до ресурсів — золота й діамантів.

У 2019 році в Бангі навіть відкрили офіційне представництво Міністерства оборони росії. З того моменту поставки зброї та військової допомоги з рф лише посилились.

Вагнерівці стали особистими охоронцями президента Фостена Аршанжа Туадери та допомогли йому змінити конституцію на референдумі 2023 року, скасувавши обмеження на кількість президентських термінів.