"Вагнер" без важкого озброєння не матиме жодної бойової ефективності – Британська розвідка

ПВК "Вагнер" без важкої військової техніки та озброєння, яке використовувалися ними у війні проти України, буде непридатною для ефективної участі в бойових діях.

Про це у Тwitter пише Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"З середини липня щонайменше кілька тисяч військовослужбовців ПВК "Вагнер" розмістились у військовому таборі в селі Цель Могильовської області в центральній білорусі", - йдеться в дописі.

Там додали, що на супутникових знімках, зроблених 19 липня, виявлено близько 300 наметів і 200 транспортних засобів у селі Цель на раніше майже порожній території колишньої військової частини.

При цьому, більшість видимих на зображеннях транспортних засобів є вантажівками та мікроавтобусами з невеликою кількістю легкоброньованих машин.

В розвідці заявляють, що залишається незрозумілою доля важкої техніки "вагнерівців", яку вони використовували в Україні і на їх думку, найімовірніше, що ПВК була змушена повернути все важке озброєння і бойову техніку російським військовим.

"Здатність "вагнерівців" зберегти важку військову техніку та засоби, такі як повітряний транспорт, стане ключовим фактором її майбутньої бойової ефективності", - написало МО Британії.