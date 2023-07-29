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ПОЛІТИКА

За останні 48 годин на півдні України загострилися бої на двох напрямках фронту – британська розвідка

29 липня 2023, 11:53
За останні 48 годин на півдні України загострилися бої на двох напрямках фронту – британська розвідка
Мова йде про дві ділянки фронту.

Протягом останніх 48 годин на півдні України на двох ділянках фронту загострилися бої. 

Про це повідомили у британській розвідці.

Зокрема, на південь від Оріхова, за даними розвідки Британії, бої точаться біля села Роботине. Це район відповідальності 58-ої загальновійськової армії рф.

"За вісімдесят кілометрів на схід українські війська завдали поразки частинам 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ і захопили село Старомайорське. Тим часом на півночі інші підрозділи ВДВ продовжують наступальні дії в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але досягли незначних результатів", – зазначили в розвідці.

Варто зазначити, що цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського. Захисники просунулися на 500 метрів вздовж лінії фронту.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни звільнили населений пункт Старомайорське. Там продовжується зачистка.

Всього на Бердянському напрямку нашим військовим вже вдалося звільнити 8 населених пунктів.

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