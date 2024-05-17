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Бєлгородська область за час війни в Україні перетворилася на найгірший регіон росії

17 травня 2024, 10:35
Бєлгородська область за час війни в Україні перетворилася на найгірший регіон росії
Місцеві компанії у Бєлгородській області втратили 2/3 прибутку.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Бєлгородська область перетворилася з російського регіону, який лідирує, на один із найдепресивніших.

Про це пише російське видання "Верстка".

Бєлгородська область опустилася на останнє місце за динамікою накопичень росіян, а місцеві компанії позбулися 2/3 прибутку.

Зазначається, що область посіла останнє місце за приростом накопичень громадян у банках від початку війни - за два роки загальна сума грошей на банківських рахунках фізосіб у Бєлгородській області зросла лише на 21%. При цьому у більш ніж половині регіонів країни зростання заощаджень за цей період було щонайменше вдвічі вищим.

А от за зростанням цін на продукти Бєлгородська область вийшла в лідери і значно випередила москву.

Крім того, регіон став найгіршим за падінням прибутку підприємств - мінус 64% за два роки. Також з лідера за міграційним приростом Бєлгородська область стала лідером за відтоком населення.

війна в УкраїніБєлгородщинаросія-агресор

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