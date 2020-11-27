Британія обмежуватиме вплив тех-гігантів на ринку
Про це повідомляє "Еокономічна правда" з посиланням на Reuters.
У британському Регуляторі ринків та конкуренції вважають, що концентрація сили на ринку в руках невеликої кількості компаній шкодить споживачам та бізнесу, а також уповільнює розвиток та інновації у секторі.
Зокрема, такі компанії як Google та Facebook володіють близько 80% ринку, прибутковість якого становила 14 мільярдів фунтів минулоріч. Уряд хоче забезпечити відсутність зловживанням силою великими тех-компаніями на ринку.
У квітні наступного року у Британії розпочне роботу Відділ цифрових ринків, що матиме змогу блокувати та обмежувати рішення технологічних компаній.
Наразі тех-гіганти вже заявили про готовність співпрацювати з владою та надавати користувачам більше контролю за своїми даними та рекламою, яку вони бачать.
Так, від компаній вимагатимуть більшої прозорості у способах використання користувацьких даних, а нові правила також будуть підтримувати новинну індустрію.
Наразі ринковий регулятор також оцінює, чи є підґрунтя для відкриття формального розслідування щодо технологій Google.
Читайте також: Британський регулятор запідозрив Google у порушенні правил конкуренції
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам