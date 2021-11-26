Британія обмежила авіарейси з Африки через новий штам COVID-19

Це найвагоміший фактор, з яким ми зіткнулися на сьогодні, і зараз проводяться термінові дослідження, щоб дізнатися більше про здатність штаму передаватися, його серйозність і сприйнятливість до вакцин

Британія в четвер призупинила авіасполучення з Африкою через новий штам коронавірусу, що поширюється там, оскільки він може виявитися більш стійким до вакцин і поставити під загрозу зусилля із боротьби з пандемією.

Агентство безпеки охорони здоров'я країни повідомило, що штам, який отримав назву B.1.1.529, має відмінну від решти штамів білкову структуру шипа, на який орієнтуються ковід-вакцини.

"Це найвагоміший фактор, з яким ми зіткнулися на сьогодні, і зараз проводяться термінові дослідження, щоб дізнатися більше про здатність штаму передаватися, його серйозність і сприйнятливість до вакцин", - сказала керівниця агентства Дженні Гарріс.

Уперше штам було виявлено на початку цього тижня. У відповідь Велика Британія запровадила обмеження на поїздки в Південну Африку і п'ять сусідніх країн: Намібію, Ботсвану, Зімбабве, Лесото та Есватіні – з 12:00 п'ятниці, а британські мандрівники з цих країн повинні будуть проходити карантин.

"Ми знаємо, що штам має значну кількість мутацій, можливо, удвічі більшу, ніж Delta, - сказав міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід, - І це свідчить про те, що він може бути більш трансмісивним, а наявні вакцини виявляться менш ефективними".

Джавід зазначив, що необхідно отримати більше даних про цей штам, а обмеження на поїздки необхідні як запобіжний захід.

Раніше в четвер учені з Південної Африки заявили, що виявили новий штам COVID-19 у невеликій кількості, і працюють над тим, аби з’ясувати, наскільки він небезпечний.

Епідеміолог Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон сказав, що новий штам має «безпрецедентну» кількість мутацій у білку шипа і спричинив нещодавнє різке зростання кількості випадків захворювання в Південній Африці.

Як повідомлялося, цей штам також було виявлено у Ботсвані та Гонконгу.