НОВИНИБританія в четвер призупинила авіасполучення з Африкою через новий штам коронавірусу, що поширюється там, оскільки він може виявитися більш стійким до вакцин і поставити під загрозу зусилля із боротьби з пандемією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія обмежила авіарейси з Африки через новий штам COVID-19
Це найвагоміший фактор, з яким ми зіткнулися на сьогодні, і зараз проводяться термінові дослідження, щоб дізнатися більше про здатність штаму передаватися, його серйозність і сприйнятливість до вакцин
Фото: stanstedairport.com
Про таке передає Reuters.
Агентство безпеки охорони здоров'я країни повідомило, що штам, який отримав назву B.1.1.529, має відмінну від решти штамів білкову структуру шипа, на який орієнтуються ковід-вакцини.
"Це найвагоміший фактор, з яким ми зіткнулися на сьогодні, і зараз проводяться термінові дослідження, щоб дізнатися більше про здатність штаму передаватися, його серйозність і сприйнятливість до вакцин", - сказала керівниця агентства Дженні Гарріс.
Уперше штам було виявлено на початку цього тижня. У відповідь Велика Британія запровадила обмеження на поїздки в Південну Африку і п'ять сусідніх країн: Намібію, Ботсвану, Зімбабве, Лесото та Есватіні – з 12:00 п'ятниці, а британські мандрівники з цих країн повинні будуть проходити карантин.
"Ми знаємо, що штам має значну кількість мутацій, можливо, удвічі більшу, ніж Delta, - сказав міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід, - І це свідчить про те, що він може бути більш трансмісивним, а наявні вакцини виявляться менш ефективними".
Джавід зазначив, що необхідно отримати більше даних про цей штам, а обмеження на поїздки необхідні як запобіжний захід.
Раніше в четвер учені з Південної Африки заявили, що виявили новий штам COVID-19 у невеликій кількості, і працюють над тим, аби з’ясувати, наскільки він небезпечний.
Епідеміолог Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон сказав, що новий штам має «безпрецедентну» кількість мутацій у білку шипа і спричинив нещодавнє різке зростання кількості випадків захворювання в Південній Африці.
Як повідомлялося, цей штам також було виявлено у Ботсвані та Гонконгу.
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26 11 2021 13:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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