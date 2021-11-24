НОВИНИВлада іспанської Каталонії планує вимагати підтвердження щеплення від COVID - 19 або негативний тест для відвідування барів, ресторанів і стадіонів. Інші регіони також наполягають на введенні подібних обмежень, щоб приборкати зростання захворюваності в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії планують посилити обмеження на тлі сплеску захворюваності COVID-19
Влада заявила, що може оголосити надзвичайний стан, якщо тиск на медичні установи посилиться
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник регіонального уряду Каталонії Патрісія Плая повідомила, що влада регіону буде домагатися судового схвалення застосування covid-пропусків, щоб "знизити ризик зараження і уникнути перевантаження системи охорони здоров'я".
Оскільки обов'язкові COVID-перепустки деякі розглядають як порушення фундаментальних громадянських свобод, це вимагає схвалення регіональних судів Іспанії.
Каталонія, багатий північно-східний регіон, фіксує антирекорд за останні 14 днів - 183 випадки зараження на 100 000 чоловік, що вище середнього в Іспанії - 132 випадки на 100 000 чоловік. Цей показник вважається "високим ризиком".
Завантаженість ліжок інтенсивної терапії пацієнтами з COVID-19 по всій країні в середньому становить 5%, але в деяких регіонах, таких як Каталонія і Арагон, цей показник вже перевищує 11%.
У регіоні Наварра влада заявила, що чекатиме схвалення судом впровадження COVID-перепусток в ресторанах і нічних клубах на період різдвяних свят.
Влада заявила, що може оголосити надзвичайний стан, якщо тиск на медичні установи посилиться.
Раніше ми писали, що Іспанія почала тестувати власну вакцину від COVID.
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