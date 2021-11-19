Першою хворою на COVID-19 виявилася продавчиня на ринку в Ухані

Воробей стверджує, що перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року, і це була Вей Гуйсянь

Голова відділу екології та еволюційної біології в Університеті Арізони Майкл Воробей дійшов висновку, що першою відомою зараженою COVID-19 людиною була продавщиця на ринку морепродуктів у китайському місті Ухані, а не бухгалтер, про якого раніше повідомляла ВООЗ.

Про це пише The New York Times.

Воробей вивчав публічні звіти про ранні випадки COVID-19 в Китаї. Йому вдалося з’ясувати, що першою людиною, яка заразилася коронавірусом, була продавщиця Вей Гуйсянь, що працювала на ринку "Хуанань".

У попередньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я зазначалося, що перший зафіксований випадок COVID-19 стався з 41-річним бухгалтером, який жив за десятки кілометрів від ринку в Ухані.

Воробея спантеличило те, що як першого пацієнта з COVID-19 описали людину, яка не контактувала з ринком і жила далеко від нього.

Крім того, науковець після вивчення даних у медичних виданнях та інтерв'ю, опублікованих китайськими ЗМІ, виявив розбіжності у термінах задокументованого інфікування. На його думку, ВООЗ неправильно витлумачила ранні терміни пандемії COVID-19.

Воробей стверджує, що перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року, і це була Вей Гуйсянь.

Спеціаліст команди ВООЗ Пітер Дашак визнав помилку, виявлену вченим.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я затвердила склад нової команди вчених, що поновить розслідування природи походження вірусу SARS-COV-2.

Група з 26 вчених шукатиме нові докази походження вірусу в Китаї та інших країнах, що спричинив пандемію та забрав життя понад 5 мільйонів людей у всьому світі.

Експерти ВООЗ уже проводили схоже дослідження і навіть відвідували китайське місто Ухань, звідки пішла пандемія коронавірусу. Поновлення розслідування пов'язане з тим, що отриманих від учених Китаю даних недостатньо, щоб відповісти на питання про походження коронавірусу.

У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано 256 349 002 випадки зараження коронавірусом, зокрема 5 147 170 летальних, одужали 231 574 906 осіб.