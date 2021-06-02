ВООЗ потрапила до інституту вірусології в Ухані та інших COVID-об'єктів

Команда експертів уже завершила відвідування об'єктів і проведе наступні кілька днів, вивчаючи дані і консультуючись із китайськими експертами

Китайська влада надала членам делегації вчених зі Всесвітньої організації охорони здоров'я повний доступ до всіх об'єктів і людей в Ухані, яких вони запитували для проведення розслідування причин появи COVID-19. Як передає Укрінформ.

Про це повідомляє AP з посиланням на заяву Пітера Дашака - члена групи науковців, що прибули до КНР, передає "Укрінформ".

"Нас запитали, куди ми хочемо вирушити. Ми надали приймаючій стороні список. І ми побували в усіх основних місцях. В усіх місцях, які ми просили подивитися, усіх, кого ми хотіли побачити", - сказав він.

Експерт також високо оцінив роботу китайських експертів й особливо заступника голови Уханського інституту вірусології Ши Чженлі, з якою вони співпрацювали під час місії. Дашак зазначив, що в інституті їх зустріли з такою відкритістю, якої він навіть не очікував.

"Тиск на цей заклад, я впевнений, був сильним, тому дійсно добре, що не лише я, а й уся група міжнародних експертів могла поставити цінні запитання", - заявив представник ВООЗ.

Він також розповів, що команда експертів уже завершила відвідування об'єктів і проведе наступні кілька днів, вивчаючи дані і консультуючись із китайськими експертами, а потім представить резюме своїх висновків на брифінгу.

Як відомо, Пітер Дашак – президент неурядової організації EcoHealth Alliance у Нью-Йорку.

Уперше COVID-19 виявили в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. У березні 2020 року ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією.

Cтаном на ранок 6 лютого у світі COVID-19 підтверджено у 105 954 302 випадках, включаючи 2 310 035 летальних, 77 590 041 особа одужала.

Читайте також: ВООЗ призначила Роберта Мугабе послом доброї волі, правозахисники проти