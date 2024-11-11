Британія очікує на підтримку України від адміністрації Трампа – Reuters

На думку британського міністра, прихильність США НАТО і безпеці Європи залишиться сильною за нової адміністрації, хоча він наголосив, що європейські країни мають збільшувати власні витрати на оборону.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловив упевненість у тому, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа й далі підтримуватиме НАТО та Україну в її протистоянні з росією.

Про це повідомляє Reuters.

"Я очікую, що США залишаться поруч із такими союзниками, як Велика Британія, і підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги над вторгненням путіна", - заявив Гілі.

Він підкреслив, що Трамп усвідомлює важливість таких альянсів, як НАТО, для забезпечення міжнародної безпеки.

Відповідаючи на запитання щодо можливих змін у підтримці України після виборів у США, Гілі зазначив: "Президент Трамп визнає, що країни отримують безпеку через силу, як і такі альянси, як НАТО".

На думку британського міністра, прихильність США НАТО і безпеці Європи залишиться сильною за нової адміністрації, хоча він наголосив, що європейські країни мають збільшувати власні витрати на оборону.

"Я не очікую, що США відвернуться від НАТО. Вони визнають важливість альянсу і необхідність запобігання подальшим конфліктам у Європі", - додав Гілі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні проведе зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити подальшу підтримку України після нещодавньої перемоги Дональда Трампа на виборахпрезидента США.