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ПОЛІТИКА

Стармер і Макрон обговорять допомогу Україні після виборів у США

11 листопада 2024, 08:26
Стармер і Макрон обговорять допомогу Україні після виборів у США
Макрон. Париж
Сторони наголошують на важливості підтримки України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні проведе зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити подальшу підтримку України після нещодавньої перемоги Дональда Трампа на виборахпрезидента США.

Візит Стармера до Франції відбувається на тлі заяв Трампа, який розкритикував масштаби підтримки України з боку США у війні проти росії та пообіцяв покласти край бойовим діям, не уточнюючи конкретних дій.

Про це пише Reuters.

Під час зустрічі лідери Великої Британії та Франції планують обговорити можливості посилення допомоги Україні, а також гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.

Британія та Франція підтвердили свою позицію щодо важливості продовження підтримки України, наголошуючи на необхідності захисту європейської безпеки. Очікується, що наступного року Велика Британія та Європейський Союз почнуть переговори щодо нової угоди про безпеку після Brexit, яка охоплюватиме питання оборони та енергетичної співпраці.

У рамках візиту Стармер також уперше зустрінеться з новим прем’єр-міністром Франції Мішелем Барньє для обговорення питань двосторонньої співпраці.

Як пише The Telegraph, у Лондоні сподіваються, що Байден нарешті дасть схвалення, яке Київ намагався отримати протягом кількох місяців.

Ці зусилля робляться в той час, коли світові лідери намагаються зрозуміти, наскільки радикально Трамп, який переміг на виборах президента США минулого тижня, має намір змінити політику Америки щодо України.

Видання нагадує, що протягом усієї своєї президентської кампанії Трамп говорив про припинення війни в Україні з "першого дня", що викликало побоювання, що він змусить Київ змиритися з територіями, відданими росії.

"Ми дуже хочемо бути впевнені, що зможемо максимально ефективно використовувати час до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкласти все до наступної адміністрації", - сказало одне з джерел.

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, європейські країни з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року надали Україні 126 мільярдів доларів допомоги, що робить Європу найбільшим донором. США, зі свого боку, виділили 85 мільярдів доларів, проте продовжують надавати Україні критично важливе озброєння, таке як літаки F-16 та ракети ATACMS.

Нагадаємо, відносини України з Великою Британією "погіршилися" після приходу до влади лейбористського уряду в липні.

ФранціяБританіяпідтримка України

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