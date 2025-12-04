Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія запровадила проти рф нові санкції у справі про отруєння "новачком"

04 грудня 2025, 18:11
Британія запровадила проти рф нові санкції у справі про отруєння
Фото: з відкритих джерел
"Агенти ГРУ виконують накази путіна, прагнучи дестабілізувати Україну й намагаючись посіяти хаос і безлад по всій Європі".
Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії, зокрема - проти цілого російського військового розвідувального управління, відомого як ГРУ, після оприлюднення остаточного звіту британського розслідування щодо загибелі громадянки країни Дон Стерджесс після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новичок" у 2018 році.
 
Про це повідомляється на сайті британського уряду. 
 
"ГРУ, російська військова розвідка, тепер повністю підпадає під санкції Великої Британії. Агенти ГРУ виконують накази Путіна, прагнучи дестабілізувати Україну й намагаючись посіяти хаос і безлад по всій Європі", - йдеться в заяві.
 
Велика Британія також викликала російського посла через "тривалу кампанію ворожої діяльності москви".
війна в Україніросія окупантиБританія

