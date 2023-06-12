Британія очікує великої атаки України на Донбасі в найближчі дні

Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд вважає, що у найближчі кілька днів слід очікувати "великої атаки" України на Донбасі.

Про це повідомляє Sky News.

"У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу", – заявив Еллвуд.

Голова комітету з питань оборони Великої Британії наголосив, що українська армія проводить "зондуючі та формуючі операції", а "основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної атаки".

"росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо, що між ПВК "Вагнер" і самими російськими військами настає хаос", – зазначив він.

За словами британського військового, підрив Каховської дамби показав, що путін навіть не вірив у те, що зможе утримати цю дамбу.

Тобіас Еллвуд закликав до обережності всіх, хто вважає, що Україна "нападе" і "все закінчиться дуже швидко".