Британія очікує великої атаки України на Донбасі в найближчі дні
Про це повідомляє Sky News.
"У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу", – заявив Еллвуд.
Голова комітету з питань оборони Великої Британії наголосив, що українська армія проводить "зондуючі та формуючі операції", а "основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної атаки".
"росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо, що між ПВК "Вагнер" і самими російськими військами настає хаос", – зазначив він.
За словами британського військового, підрив Каховської дамби показав, що путін навіть не вірив у те, що зможе утримати цю дамбу.
Тобіас Еллвуд закликав до обережності всіх, хто вважає, що Україна "нападе" і "все закінчиться дуже швидко".Нещодавно стало відомо, що Британія виділить Україні 16 млн фунтів для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.