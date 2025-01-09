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ПОЛІТИКА

Британія очолила передачу 30 тисяч безпілотників Україні

09 січня 2025, 17:08
Британія очолила передачу 30 тисяч безпілотників Україні
Зазначається, що 30 тисяч безпілотників будуть відправлені в Україну після того, як міжнародна "коаліція дронів", очолювана Британією і Латвією, укладе контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів.

Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників. Постачання відбудеться після укладення контрактів "коаліцією дронів" на 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Британії.

Як повідомляється, про нову допомогу Україні оголосив міністр оборони Британії Джон Хілі разом з лавою Міноборони Латвії Андрісом Спрудсом на засіданні оборонної контактної групи, яке відбулося у четвер, 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Зазначається, що 30 тисяч безпілотників будуть відправлені в Україну після того, як міжнародна "коаліція дронів", очолювана Британією і Латвією, укладе контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів).

Фінансування нових безпілотників надходить від Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Нещодавно стало відомо,що британський парламент обговорить передачу Україні активів росії на $300 млрд.

війнабезпілотникиБританіядопомога Україні

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