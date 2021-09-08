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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Британія оголосила нові санкції проти Білорусі

Ці заходи є додатковим кроком у здійсненні тиску на режим Лукашенка
Велика Британія запровадила пакет нових торговельних, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі у відповідь на "підрив демократії, що триває, та порушення прав людини режимом Лукашенка".
Британія оголосила нові санкції проти Білорусі Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду країни.
 
До пакету санкцій входять:
 
- Заходи з запобігання польотів і приземлень білоруських авіаперевізників над Великою Британією і заборона на надання технічної допомоги флоту літаків президента Лукашенка.
 
- Торговельні санкції щодо калійних добрив, нафтопродуктів, перехоплення і моніторингу товарів і технологій; санкції щодо товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення для скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, та обмеження доступу режиму до товарів, які можуть дозволити внутрішні репресії проти білоруського населення.
 
- Фінансові санкції, що забороняють купівлю перевідних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.
 
Цей пакет також включатиме заборону на надання страхування і перестрахування державним органам Білорусі, а також зміни в політиці уряду Великої Британії з подальшого посилення існуючого ембарго на постачання зброї.
 
Ці заходи є додатковим кроком у здійсненні тиску на режим Лукашенка.
 
Згідно із заявою, Велика Британія продовжує закликати до негайного звільнення Протасевича, Сапеги та інших політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі.
 
Як повідомлялося, рік тому, 9 серпня 2020, у Білорусі пройшли президентські вибори. Відтоді в країні не вщухають масові протести проти фальсифікації результатів виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.
 
Більшість демократичних країн світу, в тому числі України, не визнають легітимність режиму Лукашенка.
 
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09 08 2021 17:26
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