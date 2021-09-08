Британія оголосила нові санкції проти Білорусі

Ці заходи є додатковим кроком у здійсненні тиску на режим Лукашенка

Велика Британія запровадила пакет нових торговельних, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі у відповідь на "підрив демократії, що триває, та порушення прав людини режимом Лукашенка".

Як переда є Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду країни.

До пакету санкцій входять:

- Заходи з запобігання польотів і приземлень білоруських авіаперевізників над Великою Британією і заборона на надання технічної допомоги флоту літаків президента Лукашенка.

- Торговельні санкції щодо калійних добрив, нафтопродуктів, перехоплення і моніторингу товарів і технологій; санкції щодо товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення для скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, та обмеження доступу режиму до товарів, які можуть дозволити внутрішні репресії проти білоруського населення.

- Фінансові санкції, що забороняють купівлю перевідних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

Цей пакет також включатиме заборону на надання страхування і перестрахування державним органам Білорусі, а також зміни в політиці уряду Великої Британії з подальшого посилення існуючого ембарго на постачання зброї.

Ці заходи є додатковим кроком у здійсненні тиску на режим Лукашенка.

Згідно із заявою, Велика Британія продовжує закликати до негайного звільнення Протасевича, Сапеги та інших політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі.

Як повідомлялося, рік тому, 9 серпня 2020, у Білорусі пройшли президентські вибори. Відтоді в країні не вщухають масові протести проти фальсифікації результатів виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.

Більшість демократичних країн світу, в тому числі України, не визнають легітимність режиму Лукашенка.