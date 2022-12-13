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Британія оголосила про нові санкції у відповідь на удари по інфраструктурі України

13 грудня 2022, 15:31
Британія оголосила про нові санкції у відповідь на удари по інфраструктурі України
Сполучене Королівство запровадило нові санкції проти росії та Ірану за атаки на українські міста ракетами та дронами-камікадзе.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

"Велика Британія підтримує Україну. Атаки російських військ на міста та мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим, усе більше ізольований через заклики до змін з боку власного народу, укладає угоди з путіним у відчайдушній спробі вижити. Путін хоче зламати дух України, але йому це не вдасться. Україна переможе і відбудується", -  наголосив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Санкції спрямовані  проти високопосадовців армії рф,  які причетні до ракетних обстрілів України та іранських компаній, бізнесменів і посадових осіб,  які були залучені до виробництва  чи постачання дронів-камікадзе рф. Всього під санкції потрапило 12 громадян рф, три громадяни Ірану та одна іранська компанія MADO.

Раніше повідомлялось, що лідери "Групи семи" за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора путіна за вторгнення в Україну.

Британіясанкціі проти росії

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