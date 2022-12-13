Лідери G7 оприлюднили заяву після зустрічі за участі Зеленського

Лідери "Групи семи" за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора путіна за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

"Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. Ми притягнемо президента путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом. Ми підтверджуємо, що безвідповідальна ядерна риторика росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", – йдеться у повідомленні.

У заяві лідери "Групи семи" також зазначають, що росія повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої в результаті її жорстокої війни.

Глави держав заявили про всебічну підтримку України, доки в цьому буде потреба, і наголосили, що війна має бути закінчена – росія має припинити вогонь і вивести війська з усієї території України.

"Агресивна війна росії має закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що росія віддана стійким мирним зусиллям. росія може припинити цю війну негайно, припинивши свої напади проти України та повністю і беззастережно виводячи свої війська з території України", – наголошується у заяві.

"Група семи" підтримала ініціативу Зеленського щодо миру. Зокрема, президент України запропонував скликати спеціальний саміт, Global Peace Formula Summit, "щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру".

Раніше повідомлялось, що наступні санкції ЄС завдадуть удару по російським провоєнним ЗМІ.