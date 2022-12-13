Матеріали:
Теми:

Лідери G7 оприлюднили заяву після зустрічі за участі Зеленського

13 грудня 2022, 08:10
Лідери G7 оприлюднили заяву після зустрічі за участі Зеленського
G7
Лідери "Групи семи" за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора путіна за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

"Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. Ми притягнемо президента путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом. Ми підтверджуємо, що безвідповідальна ядерна риторика росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", – йдеться у повідомленні.

У заяві лідери "Групи семи" також зазначають, що росія повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої в результаті її жорстокої війни.

Глави держав заявили про всебічну підтримку України, доки в цьому буде потреба, і наголосили, що війна має бути закінчена – росія має припинити вогонь і вивести війська з усієї території України.

"Агресивна війна росії має закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що росія віддана стійким мирним зусиллям. росія може припинити цю війну негайно, припинивши свої напади проти України та повністю і беззастережно виводячи свої війська з території України", – наголошується у заяві.

"Група семи" підтримала ініціативу Зеленського щодо миру. Зокрема, президент України запропонував скликати спеціальний саміт, Global Peace Formula Summit, "щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру".

Раніше повідомлялось, що наступні санкції ЄС завдадуть удару по російським провоєнним ЗМІ.

G7зеленськийзаява

Останні матеріали

Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Політика
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 09:21
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Cуспільство
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Дмитро Редько – 12 грудня 2022, 17:08
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється