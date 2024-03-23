Британія оголосить про новий пакет допомоги Україні
Про це Міністерство оборони Британії нипсало в соцмережі X (Twitter).
"20 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на забезпечення протиповітряної оборони України, аби допомогти зберегти українське небо", - йдеться в дописі.
Сполучене Королівство надасть нові безпілотники спостереження для підтримки ЗСУ.
Востаннє в кінці лютого Британія надала Україні боєприпаси на понад $300 млн.
Пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "є критично важливими для ведення війни".