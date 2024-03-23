Британія оголосить про новий пакет допомоги Україні

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 60 млн фунтів стерлінгів, в який увійдуть дрони і забезпечення систем ППО.

Про це Міністерство оборони Британії нипсало в соцмережі X (Twitter).

"20 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на забезпечення протиповітряної оборони України, аби допомогти зберегти українське небо", - йдеться в дописі.

Сполучене Королівство надасть нові безпілотники спостереження для підтримки ЗСУ.

Востаннє в кінці лютого Британія надала Україні боєприпаси на понад $300 млн.

Пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "є критично важливими для ведення війни".