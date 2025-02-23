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ПОЛІТИКА

Британія оголосить про пакет санкцій проти росії

23 лютого 2025, 11:02
Британія оголосить про пакет санкцій проти росії
Фото: з вільного доступу
За словами глави МЗС Британії, настав час для Європи подвоїти підтримку України та “закрутити гайки” для рф.

Велика Британія у понеділок, 24 лютого, планує оголосити про нові санкції проти росії на тлі третьої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну. За словами глави МЗС Британії Девіда Леммі, це буде найбільший пакет санкцій Лондона проти москви за останні три роки.

Про це повідомляє DW.

"Завтра я планую оголосити про найбільший пакет санкцій проти росії з перших днів війни - підірвати їхню військову машину і скоротити доходи, які підживлюють вогонь руйнування в Україні", - сказав він, додавши, що це також час для того, аби “закрутити гайки” для росії диктатора владіміра путіна.

"Це критичний момент в історії України, Британії та всієї Європи... Настав час для Європи подвоїти нашу підтримку України", - зазначив Леммі.

Глава МЗС Британії також сказав, що Лондон буде працювати з США та європейськими партнерами для досягнення стійкого, справедливого миру “при цьому чітко усвідомлюючи, що не може бути нічого про Україну без України”.

Окрім санкцій проти росії, заява Леммі також містила обіцянку надавати Києву три мільярди фунтів стерлінгів (3,78 мільярда доларів США) щорічно, а ще “готовність і бажання надати британські війська у складі миротворчих сил, якщо це буде необхідно”.

Британія вже запровадила санкції проти 1900 осіб та організацій, пов'язаних з урядом путіна, з моменту вторгнення москви в Україну у 2022 році. Нові санкції Лондона з'являться в той час, коли США взяли на себе “відповідальність” за припинення війни між росією та Україною. Американський президент Дональд Трамп останніми тижнями “відсторонив” Україну та її європейських союзників від переговорів з москвою щодо війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у річницю війни має оголосити про новий пакет допомоги для України і про санкції проти росії.  

війнаБританіясанкціі проти росіїДевід Ламмі

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