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Стармер кине виклик Трампу новою допомогою Україні

22 лютого 2025, 12:31
Стармер кине виклик Трампу новою допомогою Україні
Фото: Getty Images
"Потрійний удар" включає військову підтримку і санкції проти рф та олігархів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у річницю війни має оголосити про новий пакет допомоги для України і про санкції проти росії.  

Це відбудеться попри посилення Вашингтоном тиску на Київ, аби українська сторона "відступила" і прийняла мирну угоду з москвою, пише The Telegraph

Стармер на третю річницю широкомасштабного вторгнення рф в Україну, оголосить "потрійний удар" заходів, де буде військова допомога і санкції. 

"Це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на швидкому припиненні конфлікту", - пише видання. 

Журналісти зазазначають, що британський прем’єр таким чином "кине виклик Трампу новою допомогою для України".

Проте вчора ми писали, що Стармер може врятувати Україну і стати "улюбленим політиком" Трампа.

 

Велика Британіявійна в УкраїніКір Стармер

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