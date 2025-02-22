Стармер кине виклик Трампу новою допомогою Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у річницю війни має оголосити про новий пакет допомоги для України і про санкції проти росії.
Це відбудеться попри посилення Вашингтоном тиску на Київ, аби українська сторона "відступила" і прийняла мирну угоду з москвою, пише The Telegraph.
Стармер на третю річницю широкомасштабного вторгнення рф в Україну, оголосить "потрійний удар" заходів, де буде військова допомога і санкції.
"Це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на швидкому припиненні конфлікту", - пише видання.
Журналісти зазазначають, що британський прем’єр таким чином "кине виклик Трампу новою допомогою для України".
Проте вчора ми писали, що Стармер може врятувати Україну і стати "улюбленим політиком" Трампа.