Британія оновила список загроз національній безпеці: додали росію
Про це повідомляє Sky News.
Майбутня пандемія, потенційна можливість росії порушити глобальні ланцюги постачання енергоносіїв і екстремальна погода - 3 з 89 загроз, які уряд визначив актуальними для національної безпеки Британії.
Парламент оновив національний реєстр ризиків, щоб допомогти мешканцям підготуватися до "найгірших сценаріїв", які можуть відбутися в країні.
Серед інших загроз: зловмисне використання дронів для порушення роботи транспорту та інших ключових складових інфраструктури, потенційне порушення роботи підводних трансатлантичних телекомунікаційних кабелів, що використовуються для Інтернету та зв’язку.
В списку також є такі ризики, як вбивство державного діяча Великої Британії.
Через вторгнення росії в Україну потенційну загрозу зриву глобальних ланцюгів енергопостачання також включено до списку цього року, проте ймовірність та вплив такої загрози відносно низькі – від 0,2% до 1%.Нагадажмо, що представник Британії в ООН розкрив втрати росії у війні проти України.