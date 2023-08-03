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Британія оновила список загроз національній безпеці: додали росію

03 серпня 2023, 16:08
Британія оновила список загроз національній безпеці: додали росію
Уряд Великої Британії оновив список загроз національній безпеці з 89 пунктів, де включені ймовірно нова пандемія, порушення росією глобальних поставок енергоносіїв і екстремальні погодні умови.

Про це повідомляє Sky News.

Майбутня пандемія, потенційна можливість росії порушити глобальні ланцюги постачання енергоносіїв і екстремальна погода - 3 з 89 загроз, які уряд визначив актуальними для національної безпеки Британії. 

Парламент оновив національний реєстр ризиків, щоб допомогти мешканцям підготуватися до "найгірших сценаріїв", які можуть відбутися в країні.

Серед інших загроз: зловмисне використання дронів для порушення роботи транспорту та інших ключових складових інфраструктури, потенційне порушення роботи підводних трансатлантичних телекомунікаційних кабелів, що використовуються для Інтернету та зв’язку.

В списку також є такі ризики, як вбивство державного діяча Великої Британії.

Через вторгнення росії в Україну потенційну загрозу зриву глобальних ланцюгів енергопостачання також включено до списку цього року, проте ймовірність та вплив такої загрози відносно низькі – від 0,2% до 1%.

Нагадажмо, що представник Британії в ООН розкрив втрати росії у війні проти України.
Росіязагрози національної безпекиБританія

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