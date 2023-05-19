Британія оприлюднила низку нових санкцій проти росії

Сунак оголосив про впроваджену урядом заборону на імпорт російських алмазів.

Велика Британія має намір оголосити про заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів на саміті "Великої сімки" (G7) в Японії, що розпочнеться в п'ятницю, 19 травня.

Про це повідомляє The Times.

На Даунінг-стріт зазначають, що глава уряду Ріші Сунак оприлюднить санкції, спрямовані проти російської алмазної галузі та найважливіших металів з оборотом у кілька мільярдів фунтів стерлінгів.

У перший день саміту G7 у Хіросімі він оголосить про заборону імпорту дорогоцінного каміння з рф.

Очікується, що про подальші санкції оголосять також члени "Великої сімки". Закон, що забороняє імпорт алмазів, а також імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження, буде ухвалено у Британії наприкінці поточного року.

Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства також представить у п'ятницю список санкцій з 86 осіб і компаній "з путінського військово-промислового комплексу, а також тих, хто пов'язаний з ключовими потоками доходів, такими як енергетика, метал і судноплавство".

"Ми очікуємо досить схожого підходу (від інших країн)", - заявив прес-секретар прем'єр-міністра журналістам.

"Заради глобального миру та безпеки ми повинні показати, що жорстоке насильство та примус не приносять плодів", – сказав Ріші Сунак.

На переконання Сунака, оголошені сьогодні санкції свідчать про те, що G7 залишається єдиною перед обличчям загрози з боку росії та непохитною у підтримці України.

"Ми збираємося сьогодні в Хіросімі, місті, яке є прикладом як жахів війни, так і дивідендів миру", – наголосив британський прем'єр.