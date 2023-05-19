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ПОЛІТИКА

Саміт G7: Світові лідери прибули до Хіросіми

19 травня 2023, 08:41
Саміт G7: Світові лідери прибули до Хіросіми
Важливе місце на порядку денному обговорень займе війна рф проти України.

У Японію до Хіросіми прибули світові лідери для участі у саміті "Великої сімки" (G7), що стартує 19 травня.

Про це повідомляють ReutersKyodo.

У п'ятницю лідери G7 відвідали музей у Хіросімі, де документують руйнування, спричинені атомною бомбою США у 1945 році. Цей захід ознаменував початок триденного саміту.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який головує на зустрічі та представляє виборців Хіросіми, зробив ядерне роззброєння ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу Росії у її війні проти України та швидкого нарощування ядерних сил Китаю.

Президент США Джо Байден - другий чинний лідер Штатів, що ступив до Хіросіми. Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснювали перші візити до Хіросіми лідерів своїх країн.

Прем'єр Японії Кісіда перед тим вже зустрівся із Байденом, а також провів переговори з Сунаком.

"Альянс Японії та США є основою миру та безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми дуже вітаємо стрімкий розвиток співпраці", - сказав Кісіда у зверненні до Байдена у вступному слові, передає The Diplomat.

Американський президент, своєю чергою, зазначив, що коли їхні країни "стоять разом - ми стаємо сильнішими".

Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Японії раніше в четвер і відвідав корабель JS Izumo, який може нести гелікоптери та винищувачі, здатні злітати та сідати вертикально.

Під час двосторонньої зустрічі в четвер Сунак та Кісіда оголосили про укладання низки нових угод у широкому спектрі областей, включаючи оборону, чисту енергію, кібербезпеку та напівпровідники.

"Угода в Хіросімі дозволить нам активізувати співпрацю між нашими збройними силами, разом розвивати нашу економіку та розвивати наш передовий досвід у галузі науки та техніки. Це знаменує новий захоплюючий етап у процвітаючому партнерстві Великої Британії та Японії", - зазначив Сунак.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що будуть "обговорення про поле бою" в Україні та про "становище про санкції та кроки, які G-7 зробить колективно".

Крім того, як очікується, лідери "Великої сімки" та запрошені гості з кількох інших країн обговорять ситуацію з Китаєм на тлі побоювань, що Пекін може спробувати атакувати Тайвань. Також обговорять тему ядерної програми Північної Кореї та серію її нещодавніх ракетних випробувань.

Так, під час зустрічі у Хіросімі Кісіда сподівається привернути увагу до ризиків розповсюдження ядерної зброї.

Лідери повинні обговорити зусилля щодо зміцнення світової економіки та вирішення проблеми зростання цін по всьому світу, особливо в країнах Африки, Азії та Латинської Америки, що розвиваються.

До G-7 входять Японія, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та Італія, а також Європейський Союз. До участі у саміті в Хіросімі було запрошено багато інших країн.

Нагадаємо, Зеленський особисто відвідає саміт G7 в Японії

війна в УкраїніСаміт G7

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