Зеленський особисто відвідає саміт G7 в Японії – ЗМІ. Доповнено

Візит президента України має на меті привернути увагу до погроз путіна застосувати ядерну зброю.

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Хіросіми у Японії, щоб особисто приєднатися до лідерів країн G7 на саміті.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

Японські чиновники раніше заявляли, що Зеленський візьме участь у саміті в онлайн-форматі, навіть незважаючи на те, що вони додали додаткову сесію щодо України в неділю,21 травня, врахувавши графік українського лідера.

Візит до Хіросіми — місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента росії владіміра путіна застосувати ядерну зброю проти України.

Лідери G7 проведуть переговори щодо подальших дій у відповідь на вторгнення росії в Україну. Bloomberg повідомило, що країни групи домовляться про спільну роботу з відстеження російських алмазів, але не вдаватимуться до повної заборони на прибуткову торгівлю дорогоцінними каменями.

Шквал санкцій обмежив економічне зростання рф, але не зміг зупинити військовий напад путіна на Україну, а російська економіка тримається на експорті сировинних товарів та енергоносіїв до країн, що не входять до G7.

У РНБО підтвердили, що президент Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті G7 в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення.

"Там будуть прийматися дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є важливою для того, щоб відстоювати наші інтереси — надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію по тих подіях, які відбуваються на території нашої країни", — сказав Данілов під час телемарафону.