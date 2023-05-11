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Британія передала Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow – CNN

11 травня 2023, 12:43
Британія передала Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow – CNN

Ці ракети вкрай важливі для українського контрнаступу, який може розпочатися в будь-який момент. 

Про це повідомили CNN кілька високопоставлених західних чиновників.

Storm Shadow – крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, розроблена спільно Британією і Францією, яка запускається з повітря. Її дальність понад 250 км, і це трохи менше, аніж дальність американських ракет ATACMS, які Україна давно просила. 

Радіус ураження Storm Shadow може завдати глибоких ударів по контрольованій росією території на сході країни. 

Західний чиновник на умовах анонімності повідомив CNN, що Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України. 

Офіційні особи Великої Британії часто робили публічні заяви, в яких називали Крим саме суверенною територією України, описуючи його як незаконно анексований.

Ракети прибули в Україну як раз у той час, коли ЗСУ готуються до контрнаступу. 

"Ракета чесно змінює гру з точки зору дальності", – сказав CNN високопоставлений військовий чиновник США, додавши, що Storm Shadow дадуть Києву можливості, про які він просив із початку повномасштабної війни. 

Зранку Зеленський заявив, що для контрнаступу потрібно більше часу.
Британіякрилаті ракетиStorm Shadow

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