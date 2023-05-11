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Зеленський заявив, що для контрнаступу потрібно більше часу – BBC

11 травня 2023, 11:21
Зеленський заявив, що для контрнаступу потрібно більше часу – BBC
ЗСУ наближаються до Лиману. Фото: varta1.com.ua
За словами глави держави, українська армія може йти вперед і мати успішні контрнаступи з тим озброєнням, що вже має, проте буде втрачено багато людей.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що Україні треба більше часу для підготовки до контрнаступу проти російських загарбників, адже військові все ще чекають на допомогу від західних союзників. 

Про це Зеленський розказав в інтерв'ю для BBC.

"Ми можемо йти вперед і, я думаю, досягти успіху. Але ми втратимо багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам все одно потрібно трохи більше часу", – сказав президент.

Він назвав бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, "готовими", але зазначив, що армія все ще потребує деяких речей, наприклад бронетехніки, яка "надходить партіями".

Зеленський висловив упевненість, що ЗСУ зможуть просунутися вперед, попередивши про ризики "замороженого конфлікту", на який, за його словами, розраховує росія.

Днямий Зеленський заявив, що ЄС готовий надати Україні 1 млн снарядів для артилерії.

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