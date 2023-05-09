ЄС готовий надати Україні 1 млн снарядів для артилерії – Зеленський
Європейський Союз готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії для боротьби проти російської агресії.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише Укрінформ.
"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів - це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - сказав він.
При цьому президент підкреслив важливість пропорційності можливостей України тим можливостям, які є у росії.
"У цьому контексті сьогодні подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що, серед іншого, обговорив з фон дер Ляєн питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже вони потрібні на передовій.
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