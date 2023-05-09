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ПОЛІТИКА

ЄС готовий надати Україні 1 млн снарядів для артилерії – Зеленський

09 травня 2023, 15:20
ЄС готовий надати Україні 1 млн снарядів для артилерії – Зеленський
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже вони потрібні на передовій.

Європейський Союз готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише Укрінформ.

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів - це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - сказав він.

При цьому президент підкреслив важливість пропорційності можливостей України тим можливостям, які є у росії.

"У цьому контексті сьогодні подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що, серед іншого, обговорив з фон дер Ляєн питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже вони потрібні на передовій.

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ЄСбоєприпасизеленський

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