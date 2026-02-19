Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Зеленський прокоментував інтерв'ю Залужного

19 лютого 2026, 11:39
Джерело: censor.net
"Особисте — на потім".

Ексголовнокомандувач Валерій Залужний у інтерв'ю The Associated Press розповів, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили для цього необхідні ресурси.

Після виходу матеріалу глава держави у вечірньому зверненні 18 лютого непрямо згадав цю публікацію, зазначивши, що Україні потрібна єдина дипломатична позиція, а особисті питання мають обговорюватися пізніше.

Зокрема Зеленський подякував військовим, чия сміливість забезпечує гуманітарні результати і можливість проводити дипломатичну роботу.  можливість дипломатії та сильні переговорні позиції.

"Саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції. Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте — на потім", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний заявив, що український контрнаступ 2023 року, план якого він розробив за підтримки партнерів НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів.

війнаВалерій ЗалужнийконтрнаступВолодимир Зеленський

