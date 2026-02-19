Зеленський прокоментував інтерв'ю Залужного

"Особисте — на потім".

Ексголовнокомандувач Валерій Залужний у інтерв'ю The Associated Press розповів, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили для цього необхідні ресурси.

Після виходу матеріалу глава держави у вечірньому зверненні 18 лютого непрямо згадав цю публікацію, зазначивши, що Україні потрібна єдина дипломатична позиція, а особисті питання мають обговорюватися пізніше.

Зокрема Зеленський подякував військовим, чия сміливість забезпечує гуманітарні результати і можливість проводити дипломатичну роботу. можливість дипломатії та сильні переговорні позиції.

"Саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції. Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте — на потім", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний заявив, що український контрнаступ 2023 року, план якого він розробив за підтримки партнерів НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів.