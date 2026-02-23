Зеленський прокоментував заяви Залужного щодо контрнаступу 2023 року

Президент також прокоментував те, що ексголовком може стати його опонентом на можливий виборах.

Обговорювати сьогодні деталі внутрішніх розбіжностей, про які говорив ексголовком ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний в нещодавньому інтерв’ю, "дуже негарно".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP.

"Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно, бо ніхто з цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію. Вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не виглядатиме гарно, якщо розмовлятиме про це… Ну сказав та й сказав", – зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що не спілкувався із Залужним після публікації його інтерв’ю. Коли ж журналістка зазначила, що зараз за соцопитуваннями, Залужний є, ймовірно, головним суперником чинного президента у разі виборів, то Зеленський заявив, що зараз потрібно фокусуватися на інших речах.

"А хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто ж не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду. Бо йде війна. Ось така історія. І ми повинні її гідно закінчити. Люди точно зреагують на все і на всіх, судячи по тому, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь", – додав Зеленський.

На питання про те, чи був би на його думку Залужний хорошим президентом, голова держави відповів, що не знає. Мовляв, це залежить від різних факторів.

"Ну, я не знаю, це ж питання, знаєте, чому? Питання, коли. Різний час. Мирний час – одна історія. Військовий час – інша історія. Повоєнний час – одна історія. На мій погляд, президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом", – додав Зеленський.

Залужний під час останнього інтерв'ю AP звинуватив президента Володимира Зеленського та інших чиновників у зриві контрнаступу 2023-го.