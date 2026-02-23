Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський прокоментував заяви Залужного щодо контрнаступу 2023 року

23 лютого 2026, 17:19
Зеленський прокоментував заяви Залужного щодо контрнаступу 2023 року
Президент також прокоментував те, що ексголовком може стати його опонентом на можливий виборах.

Обговорювати сьогодні деталі внутрішніх розбіжностей, про які говорив ексголовком ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний в нещодавньому інтерв’ю, "дуже негарно".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP.

"Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно, бо ніхто з цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію. Вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не виглядатиме гарно, якщо розмовлятиме про це… Ну сказав та й сказав", – зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що не спілкувався із Залужним після публікації його інтерв’ю. Коли ж журналістка зазначила, що зараз за соцопитуваннями, Залужний є, ймовірно, головним суперником чинного президента у разі виборів, то Зеленський заявив, що зараз потрібно фокусуватися на інших речах.

"А хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто ж не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду. Бо йде війна. Ось така історія. І ми повинні її гідно закінчити. Люди точно зреагують на все і на всіх, судячи по тому, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь", – додав Зеленський.

На питання про те, чи був би на його думку Залужний хорошим президентом, голова держави відповів, що не знає. Мовляв, це залежить від різних факторів. 

"Ну, я не знаю, це ж питання, знаєте, чому? Питання, коли. Різний час. Мирний час – одна історія. Військовий час – інша історія. Повоєнний час – одна історія. На мій погляд, президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом", – додав Зеленський.

Залужний під час останнього інтерв'ю AP звинуватив президента Володимира Зеленського та інших чиновників у зриві контрнаступу 2023-го.

виборивійнаВалерій ЗалужнийконтрнаступВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється