Британія передала Україні ракети з високоточним наведенням Brimstone 2

Великобританія підтвердила, що відправила в Україну високоточні ракети Brimstone 2 у рамках військової допомоги проти російських агресорів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter

"В рамках пакету допомоги Великобританія надала Збройним Силам України високоточні ракети Brimstone 2". Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні російського наступу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що він "відкритий" до ідеї щодо постачання Україні систем зброї більшої дальності, якщо росія продовжить атакувати міста та громадянську інфраструктуру України.

Раніше повідомлялось, що Британія оголосила про нові санкції у відповідь на удари по інфраструктурі України.