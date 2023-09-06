Британія передасть Україні розвідувальні машини Scimitar

Представники компанії вирушили в Німеччину, щоб допомоги військовим із Британії підготувати машини до постачання.

Велика Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk II.

Про це спільне німецько-британське підприємство Rheinmetall BAE Systems Land повідомило у X (Twitter).

Представники компанії вирушили в Німеччину, щоб допомоги військовим із Британії підготувати машини до постачання.

Фахівці надали підтримку у діагностуванні несправностей, дали технічні консультації та рекомендації з ремонту, поради щодо безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та взяли участь у ремонті.

Загалом упродовж 32 днів вдалося підготувати 23 Scimitar.

Scimitar Mk II — модернізована версія броньованої розвідувальної машини CVRT Scimitar. Вона має 30-мм гармату (стріляє зі швидкістю до 90 пострілів на хвилину, а корпус і башта оснащені посиленим протимінно-вибуховим захистом і засобами електронної протидії для захисту від саморобних вибухових пристроїв. Вага машини — до 13 тисяч кг, максимальна швидкість на дорозі — 90 км/год.

Нагадаємо, Німеччина 5 вересня відзвітувала про нове постачання військової допомоги для України. До нового пакета увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі.