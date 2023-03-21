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Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном

21 березня 2023, 16:43
Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном
Уряд Великої Британії передасть Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Таку заяву зробив державний міністр міністерства оборони країни баронеси Аннабель Голді.

Йдеться на сайті UK Parliament.

Ця заява - відповідь на питання члена Палати лордів Великої Британії лорда Хілтона, опубліковане на сайті британського парламенту.

"Окрім надання Україні роти основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран", - йдеться в заяві. 

За словами Аннабель Голді, такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Вчора Британія і Україна підписали угоду про цифрову торгівлю.

Велика Британіяснаряди

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