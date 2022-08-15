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Британія першою схвалила вакцину одразу проти двох штамів COVID-19

Велика Британія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу від виробника Moderna, яка бореться одразу з двома штамами: оригінальним вірусом COVID-19 та варіантом Omicron.
Британія першою схвалила вакцину одразу проти двох штамів COVID-19 Фото: pexels.com, cottonbro

Про це повідомляє ВВС.

Результати експериментів на 437 людях показали, що оновлена ​​вакцина безпечна та забезпечує кращий імунний захист від нових варіантів.

Moderna заявила, що готова почати постачання доз протягом наступних кількох тижнів, але хто саме їх отримає, поки не повідомляється. 

З наступного місяця у Британії всім людям старше 50 років і людям із груп високого ризику буде запропоновано певну форму ревакцинації.

Наразі у Великій Британії кількість випадків зараження коронавірусом падає, у середині-кінці липня близько 2,5 мільйона людей отримали позитивний результат тесту.

Попередні вакцини проти коронавірусу були розроблені для боротьби з першою формою вірусу, яка з’явилася в китайському Ухані ще наприкінці 2019 року. Відтоді вірус суттєво мутував і нові штами спричинили нові хвилі захворювання та спалахів.

За словами Європейського комісара з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелли Кіріакідес, взимку на нас може чекати нова хвиля COVID-19.

"На жаль, пандемія показала тривожне зростання у кількох країнах", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава Pfizer заразився коронавірусом після чотирьох щеплень

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15 08 2022 19:15
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