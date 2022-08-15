Глава Pfizer заразився коронавірусом після чотирьох щеплень
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Я хотів би повідомити, що у мене позитивний результат на COVID-19. Я вдячний за те, що отримав чотири дози вакцини Pfizer-BioNTech і почуваюся добре, у мене дуже легкі симптоми. Я ізолювався та почав курс Paxlovid (противірусний препарат — ред.)", — йдеться в дописі.
Альберт Бурла також зазначив, що науковці компанії Pfizer вдало борються з коронавірусом, тож він не сумнівається, що швидко одужає.
Нагадаємо, в Україні дозволили щеплюватись другою бустерною дозою вакцини від COVID-19. Вона рекомендована літнім людям старше 60 років та повнолітнім, які мають хронічні хвороби.
Також Всесвітня організація охорони здоров’я закликала уряди всіх країн світу повернутися до маскового режиму. Це пояснюють значним збільшенням кількості смертей від коронавірусу.
Раніше повідомлялось, що в Україні різко підвищилася захворюваність на коронавірус.
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