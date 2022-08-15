RSS
НОВИНИ

Глава Pfizer заразився коронавірусом після чотирьох щеплень

Глава компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив про позитивний тест на коронавірус. При цьому він отримав чотири дози вакцини Pfizer-BioNTech.
Глава Pfizer заразився коронавірусом після чотирьох щеплень Фото: ru-trade.info

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я хотів би повідомити, що у мене позитивний результат на COVID-19. Я вдячний за те, що отримав чотири дози вакцини Pfizer-BioNTech і почуваюся добре, у мене дуже легкі симптоми. Я ізолювався та почав курс Paxlovid (противірусний препарат — ред.)", — йдеться в дописі.

Альберт Бурла також зазначив, що науковці компанії Pfizer вдало борються з коронавірусом, тож він не сумнівається, що швидко одужає.

Нагадаємо, в Україні дозволили щеплюватись другою бустерною дозою вакцини від COVID-19. Вона рекомендована літнім людям старше 60 років та повнолітнім, які мають хронічні хвороби. 

Також Всесвітня організація охорони здоров’я закликала уряди всіх країн світу повернутися до маскового режиму. Це пояснюють значним збільшенням кількості смертей від коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що в Україні різко підвищилася захворюваність на коронавірус.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2022 18:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Команда путіна видає в ефір божевільну пропозицію "допомогти" Америці та "врятувати" Трампа - The Daily Beast

Команда путіна видає в ефір божевільну пропозицію "допомогти" Америці та "врятувати" Трампа - The Daily Beast

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.