В Україні різко підвищилася захворюваність на коронавірус - МОЗ

Тривалий час ми спостерігаємо низький рівень діагностики. Тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізаці

В останній місяць рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. Лише за минулий тиждень (1-7 серпня) виявили 3 893 нових випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в етері "1+1", йдеться в повідомленні Громадського,

За минулий тиждень до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнти, одужали 1 682 людини. Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів з коронавірусом, нині зайняті 4,5%.

Є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померли 16 людей, тижнем раніше — 14.

"Тривалий час ми спостерігаємо низький рівень діагностики. Тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізації", — зауважив міністр.

Більше випадків захворювання МОЗ фіксує там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби.

Що рекомендує МОЗ?

Українцям, у яких з’явилися симптоми вірусного захворювання, радять зробити тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови у зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря.

Допоки не отримали результати тестування, варто намагатися обмежити фізичні контакти з іншими людьми. Порівняно легкий перебіг хвороби в однієї людини не виключає можливість ускладнення в інших.

"Не відкладайте, якщо є змога, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань", — додав Ляшко.