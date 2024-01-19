Міноборони Британії заявило про перше успішне випробування удосконаленої лазерної військові технології проти повітряних цілей на полігоні у Шотландії.

Про це Міністерство оборони Британії написало на сайті.

"Ця зброя може посилити Збройні сили країни з більшою точністю, зменшивши при цьому залежність від високовартісних боєприпасів", - написало Міноборони.

Система лазерної зброї спрямованої енергії DragonFire вперше в Британії здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні.

У відомстві заявили, що дальність дії зброї DragonFire засекречена, проте це зброя прямої видимості і може вражати будь-яку видиму ціль.

"Лазерна зброя може похвалитися точковою точністю, еквівалентною влученню в монету з відстані 1000 метрів", - написали на сайті МО.

Там додали, що зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка потрапляє в ціль.

"Постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл" – написали військові.

Наразі світ змагається у перегонах за розробку лазерної зброї, достатньо потужної, щоб плавити сталь.

Британську програму DragonFire очолює Лабораторія оборонної науки і технологій при Міністерстві оборон Британії, яка співпрацює зі своїми промисловими партнерами: компаніями MBDA, Leonardo і QinetiQ.

"Цей тип передового озброєння має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.

"Ці випробування дозволили нам зробити величезний крок вперед у реалізації потенційних можливостей і розумінні загроз, які несе в собі зброя зі спрямованою енергією. Завдяки нашим багаторічним знанням, навичкам і оперативному досвіду, досвід DSTL має вирішальне значення для допомоги збройним силам у підготовці до майбутнього", - Сказав виконавчий директор DSTL Пол Холлінсхед.

Озброєння DragonFire це результат спільних інвестицій в 100 мільйонів фунтів стерлінгів між Міністерством оборони і промисловістю.