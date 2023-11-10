Британія підготувала 30 тисяч українських військових

Вже 30 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку в рамках найбільшої військової підготовки Великої Британії з часів Другої світової війни.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Загалом же кількість українських військових, які пройшли підготовку за програмами збройних сил Британії перевищила 52 тисячі.

Цього тижня чергова група українських військових закінчила навчання в Британії, сіла на транспорт та вирушила додому.

"Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності", - заявив британський прем'єр Ріші Сунак.

Сунак додав, що наразі 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання в Британії: артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо, не рахуючи 22 тисячі українських військових, яких Британія підготувала ще перед вторгненням росії в Україну.

"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб надати вам необхідну підтримку для продовження тиску на путінські війська", – сказав Сунак.

"Разом з вами та нашими союзниками ми підтримуватимемо Україну, щоб вона відбулася як безпечна, процвітаюча європейська демократія", - додав той.

Ще в кінці вересня Велика Британія заявила, що збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.