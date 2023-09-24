Велика Британія збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року
24 вересня 2023, 14:53
Фото: Міністерство оборони
За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.
Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.
Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв’ю Sky News.
"Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – зазначив він.
За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.
"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", – сказав Шаппс.
Нагадаємо, у Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.