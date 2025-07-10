Британія підписала з Україною рекордну оборонну угоду

Загалом Лондон поставить Україні 5 тисяч таких ракет.

Україна та Велика Британія у четвер, 10 липня, уклали угоду про постачання ЗСУ ракет для протиповітряної оборони Thales.

Про це повідомили на сайті уряд Великої Британії.

В уряді Британії назвали угоду історичною. Із сайту відомо, що країна вироблятиме для України ракети для систем ППО Thales протягом 19 років.

Загалом Лондон поставить Україні 5 тисяч таких ракет.

"Ми забезпечуємо постачання життєво важливого обладнання до України та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це чітка демонстрація нашого Плану змін у дії — підтримка британського бізнесу, збільшення експорту та пліч-о-пліч з Україною перед обличчям російської агресії", — зазначив міністр експорту Великої Британії Гарет Томас.

Угоду підпишуть 10 липня на конференції з відбудови України у Римі. Також Британія надасть Україні допомогу у розмірі 283 мільйонів фунтів стерлінгів впродовж 2026 року.

Нагадаємо, Білий дім відновив постачання окремих видів озброєння в Україну.

Двоє американських політиків на умовах анонімності сказали, що Україна наразі знову отримує 155-мм боєприпаси і високоточні реактивні снаряди типу GMLRS.